"Шансы побороться за третье место у ЦСКА еще есть, но сделать это будет очень сложно. Нельзя назвать шансы большими. Ведь тот же "Спартак" хорошо выглядит. И отрыв соперников нельзя назвать маленьким, а осталось всего 12 матчей. Стало быть, уже нельзя проигрывать", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. На стадии четвертьфинала турнира ЦСКА одержал победу в двухматчевом противостоянии над казанским "Рубином" с общим счетом 3:0.
Тарханов: шансы побороться за третье место у ЦСКА еще есть, но сделать это будет очень сложно
Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА