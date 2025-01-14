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Тарханов: шансы побороться за третье место у ЦСКА еще есть, но сделать это будет очень сложно

Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Шансы побороться за третье место у ЦСКА еще есть, но сделать это будет очень сложно. Нельзя назвать шансы большими. Ведь тот же "Спартак" хорошо выглядит. И отрыв соперников нельзя назвать маленьким, а осталось всего 12 матчей. Стало быть, уже нельзя проигрывать", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. На стадии четвертьфинала турнира ЦСКА одержал победу в двухматчевом противостоянии над казанским "Рубином" с общим счетом 3:0.

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