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Агент Барбоза: у Тавареша есть договоренность с клубом на севере Португалии

Агент Паулу Барбоза прокомментировал уход защитника Томаша Тавареша из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Насколько знаю, у Томаша есть договоренность с клубом на севере Португалии – АВС. Думаю, он там будет играть до конца сезона, как минимум. Это команда, которая ему позволит играть, набрать форму. Ему нужно играть, это главное. Наверное, у него будет там возможность выходить на поле постоянно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что московский "Спартак" и 23-летний крайний защитник Томаш Тавареш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Португальский футболист пополнил состав российского клуба в январе 2023 года, перейдя из лиссабонской "Бенфики". Первую часть нынешнего сезона игрок провел в аренде в австрийском клубе ЛАСК. За красно-белых Тавареш принял участие в 16 матчах российской Премьер-лиги и 6 играх Кубка России, провел на поле в общей сложности 1331 минуту и записал на свой счет один забитый гол и одну результативную передачу.

Источник: "Матч ТВ"

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