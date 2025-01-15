- Насколько знаю, у Томаша есть договоренность с клубом на севере Португалии – АВС. Думаю, он там будет играть до конца сезона, как минимум. Это команда, которая ему позволит играть, набрать форму. Ему нужно играть, это главное. Наверное, у него будет там возможность выходить на поле постоянно.
Напомним, ранее сообщалось о том, что московский "Спартак" и 23-летний крайний защитник Томаш Тавареш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Португальский футболист пополнил состав российского клуба в январе 2023 года, перейдя из лиссабонской "Бенфики". Первую часть нынешнего сезона игрок провел в аренде в австрийском клубе ЛАСК. За красно-белых Тавареш принял участие в 16 матчах российской Премьер-лиги и 6 играх Кубка России, провел на поле в общей сложности 1331 минуту и записал на свой счет один забитый гол и одну результативную передачу.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Барбоза: у Тавареша есть договоренность с клубом на севере Португалии
Агент Паулу Барбоза прокомментировал уход защитника Томаша Тавареша из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"