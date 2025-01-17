"РИА Новости": полиция возбудила уголовное дело после заявления Федорищева о коррупции в российском футболе

ГУ МВД по Самарской области завершило проверку по заявлению главы региона Вячеслава Федорищева о растрате бюджетных средств в "Крыльях Советов". По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ - Мошенничество. Об это сообщает "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что разглашение деталей расследования на данном этапе невозможно. Напомним, с января текущего года новым председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.
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Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией в "Крыльях Советов" после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Федорищева