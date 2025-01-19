По информации источника, Эрик Бикфалви интересен клубам второй восьмерки РПЛ, а также командам из Первой Лиги.
Ранее екатеринбургский "Урал" объявил об уходе Эрика Бикфалви на правах свободного агента. Нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 200 матчей и записал на свой счет 51 забитый мяч и 16 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего румынского нападающего в 300 тысяч евро.
Источник: "Евро-Футбол".
Экс-игрок "Урала" Бикфалви может продолжить карьеру в РПЛ
Бывший нападающий "Урала" Эрик Бикфалви интересен клубам РПЛ.
Фото: ФК "Урал"