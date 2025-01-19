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Экс-игрок "Урала" Бикфалви может продолжить карьеру в РПЛ

Бывший нападающий "Урала" Эрик Бикфалви интересен клубам РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, Эрик Бикфалви интересен клубам второй восьмерки РПЛ, а также командам из Первой Лиги.

Ранее екатеринбургский "Урал" объявил об уходе Эрика Бикфалви на правах свободного агента. Нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 200 матчей и записал на свой счет 51 забитый мяч и 16 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего румынского нападающего в 300 тысяч евро.

Источник: "Евро-Футбол".

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