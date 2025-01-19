Прудников: уровень РПЛ падает, по сравнению с тем, что было десять лет назад, всё ухудшилось

«Уровень РПЛ падает. Может, по сравнению с предыдущим годом ничего не изменилось, но по сравнению с тем, что было десять лет назад, всё ухудшилось. Мы же помним, как наши команды играли за рубежом, и какая интрига была в РПЛ. Сейчас у нас в лиге есть явные лидеры и явные аутсайдеры.
Когда я играл в «Амкаре», команда шла в зоне вылета, а потом взяла и обыграла всех лидеров, выдала длинную победную серию. Сейчас таких команд даже близко нет. Сегодня если команда идёт на последнем месте, то у неё нет шансов обыграть топ-соперников», — заявил Прудников Metaratings.
Александр Прудников — воспитанник академии «Спартака». За основную команду он провёл 46 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Также он играл за такие клубы, как «Динамо», «Рубин», «Анжи», «Амкар», «Спарта» Прага и другие.
Прудников принял участие в 11 матчах Лиги Европы УЕФА. В 2007 году он стал серебряным призером чемпионата России.
Завершил свою карьеру Александр Прудников в январе 2020 года, играя в белорусском Витебске. По данным Transfermarkt, максимальная стоимость 35-летнего нападающего составляла 2 миллиона евро.