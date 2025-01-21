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В Иордании желают в 2025 году провести матч со сборной России

Представитель пресс-службы Иорданской футбольной ассоциации высказался о возможности проведения в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
— Насколько возможен товарищеский матч со сборной России в этом году?
— Если появится такая возможность, то, конечно, Иордания хотела бы сыграть товарищеский матч со сборной России.

Сборная Иордании по футболу в рейтинге ФИФА по состоянию на 19 декабря 2024 года занимает 64-е место. При этом российская команда располагается на 34-й строчке.

Напомним, петербургский "Зенит" и сборная Иордании договорились 21 января в Катаре провести друг с другом товарищеский матч.

Источник: Sport24

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