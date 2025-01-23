"Все дело в том, что после ухода Сергея Корниленко в клубе нет спортивного директора. Сейчас нет конкретного человека, с которым я мог бы это обсудить. И предложения мне пока тоже не поступало", - цитирует Бейла "РБ Спорт".
В этом сезоне Гленн Бейл провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голландца в 1,8 миллионов евро, контракт защитника с самарским клубом истекает по окончании текущего сезона.
Осенью самарский клуб отправил в отставку с поста спортивного директора Сергея Корниленко. После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками в своем активе.
Гленн Бейл: сейчас в "Крыльях Советов" нет человека, с которым я бы мог обсудить продление контракта
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался о своем истекающем контракте.
Фото: РПЛ