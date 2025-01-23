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Колыванов: Клаудиньо устал от российского футбола

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал уход из "Зенита" полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- Он был очень ярок, когда только приехал в "Зенит". Но сейчас Клаудиньо устал от российского футбола — у него нет тех горящих глаз, чтобы выходить на поле и быть яркой звездой, - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Напомним, вчера, 22 января, "Зенит" официально сообщил о переходе бразильца в катарский клуб "Аль-Садд".

Клаудиньо выступал за петербургскую команду с 2021 года. Всего 27-летний полузащитник провел в футболке "Зенита" 124 матча, в которых 21 раз поразил ворота соперников и сделал 31 голевую передачу.

В этом сезоне Клаудиньо провел 16 игр и сделал пять результативных передач.

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