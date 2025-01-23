Однако, как сообщает Legalbet, переговоры по трансферу не состоялись, поскольку сам игрок и его агент решили отклонить предложение. Дрэгуш заявил, что не хочет продолжать карьеру в России.
Денис Дрэгуш выступает за «Трабзонспор» с лета 2024 года, перейдя из «Стандарда» за 1,7 миллиона евро. В этом сезоне 25-летний форвард провел 19 матчей за «Трабзонспор», забив два гола и отдав один ассист. Контракт футболиста с турецким клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4 миллиона евро.
За свою карьеру он сыграл 19 матчей за сборную Румынии и забил 5 мячей. На чемпионате Европы-2024 смог забить один мяч в ворота сборной Украины.
СМИ: "Локомотив" интересовался форвардом "Трабзонспора" Дрэгушем
Московский «Локомотив» проявил интерес к румынскому нападающему Денису Дрэгушу, который сейчас играет за турецкий «Трабзонспор».
Фото: ФК "Трабзонспор"