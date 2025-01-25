«Еще есть процессуальные нормы, но я думаю, что они будут решены на следующей неделе. Но то, что суд принял такое решение — это супер: и для Туфана, и для «Химок», и футбола в принципе. Как я и сказал, думаю, что уже на следующей неделе Туфан Садыгов приступит к работе, в том числе и определенному руководству футбольным клубом «Химки», и тогда я с ним поговорю», — заявил Селюк «СЭ».
Ранее были новости, что у футбольного клуба «Химки», имеется задолженность в размере примерно 900 миллионов рублей. В эту сумму входят невыплаченные зарплаты и премии сотрудникам, а также окончательные расчёты по трансферам.
Напомним, что ранее районный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для Туфана Садыгова, обвиняемого по статье «Мошенничество».
Селюк: ожидаю, что Садыгов вернется к руководству футбольным клубом "Химки" на следующей неделе
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении суда, который выпустил под залог бизнесмена Туфана Садыгова, являющегося инвестором «Химок».
Фото: ФК "Химки"