Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
ИпсвичНе начат
Вулверхэмптон
18:00
АрсеналНе начат
Саутгемптон
18:00
НьюкаслНе начат
Борнмут
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
20:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Атлетико
18:15
ВильярреалНе начат
Севилья
20:30
ЭспаньолНе начат
Вальядолид
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ШтутгартНе начат
Аугсбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
БохумНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
ЮвентусНе начат
Эмполи
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
19:00
РеннНе начат
Страсбург
21:00
ЛилльНе начат
ПСЖ
23:05
РеймсНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 3 2 3
БорацЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Чэнду Жунчэн2 тайм
Оренбург
17:00
Спартак КостромаНе начат
Рубин
17:00
Струга Трим-ЛумНе начат

Селюк: ожидаю, что Садыгов вернется к руководству футбольным клубом "Химки" на следующей неделе

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении суда, который выпустил под залог бизнесмена Туфана Садыгова, являющегося инвестором «Химок».
Фото: ФК "Химки"
«Еще есть процессуальные нормы, но я думаю, что они будут решены на следующей неделе. Но то, что суд принял такое решение — это супер: и для Туфана, и для «Химок», и футбола в принципе. Как я и сказал, думаю, что уже на следующей неделе Туфан Садыгов приступит к работе, в том числе и определенному руководству футбольным клубом «Химки», и тогда я с ним поговорю», — заявил Селюк «СЭ».

Ранее были новости, что у футбольного клуба «Химки», имеется задолженность в размере примерно 900 миллионов рублей. В эту сумму входят невыплаченные зарплаты и премии сотрудникам, а также окончательные расчёты по трансферам.

Напомним, что ранее районный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения для Туфана Садыгова, обвиняемого по статье «Мошенничество».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится