"18 клубов — это было бы нормально для России. Хотим мы или не хотим, у нас в лиге появятся новые украинские клубы. Донецк, Луганск, Запорожье. Территории же входят в РФ. Футбол там будет", — приводит слова Овчинникова Legalbet.
Начиная с сезона-1998, в чемпионате России по футболу принимают участие по 16 профессиональных клубов. При эта два худших по итогам сезона клуба подлежат вылету в Первую лигу, а команды, которые заняли в таблице РПЛ 13-е и 14-е места, должны провести стыковые матчи с командами, которые заняли 3-е и 4-е места в турнирной таблице Первой лиги.
Овчинников: хотим мы или не хотим, в РПЛ появятся новые украинские клубы
Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о количестве команд, которые принимают участие в чемпионате России по футболу.
Фото: ФК "Крылья Советов"