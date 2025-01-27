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"Может, обида, может, из-за денег". Баженов - о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит"

Экс-футболист "Спартака" Никита Баженов прокомментировал переход Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Я не знаю, о чём Саша думал. Может, обида, может, из-за денег. Может быть, он понимал, что там вероятность выиграть чемпионство больше. Красивая была бы история, если бы он стал чемпионом со "Спартаком". Он вписал бы себя в историю клуба и смыл с себя весь шлейф негатива, который его сопровождал, - сказал Баженов на ютуб-канале "Спартак Шоу".

Напомним, Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. В СМИ была информация, что сине-бело-голубые заплатили за нападающего около 10 миллионов евро.

27-летний форвард провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

За "Спартак" Соболев выступал с 2020 по 2024 год. В общей сложности футболист провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 голов и отметился 32 голевыми передачами. Со "Спартаком" Соболев побеждал в Кубке России в 2022 году.

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