В "Динамо" ответили, получит ли Карпин медаль, если команда выиграет Кубок России

— Впереди матч Кубка. В целом, если команда выиграет турнир, получит ли Валерий Карпин медаль?
— Почему нет? Он провел групповой турнир, прошел "Зенит" в плей-офф, - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Напомним, что Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года. На данный момент наставником бело-голубых является Ролан Гусев, соглашение с которым рассчитано до конца текущего сезона.
В финале Пути РПЛ Кубка России столичному клубу предстоит сыграть с "Краснодаром", действующим обладателем трофея является ЦСКА. Первая встреча бело-голубых с южанами состоится в среду, 8 апреля, в 18:15 по московскому времени - матч пройдет на домашнем стадионе "Динамо".