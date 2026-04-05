В "Динамо" ответили, получит ли Карпин медаль, если команда выиграет Кубок России

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил, получит ли Валерий Карпин медаль, если бело-голубые выиграют Кубок России.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, Карпин получит медаль, ведь он провел с командой групповой этап.

— Впереди матч Кубка. В целом, если команда выиграет турнир, получит ли Валерий Карпин медаль?
— Почему нет? Он провел групповой турнир, прошел "Зенит" в плей-офф, - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".

Напомним, что Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года. На данный момент наставником бело-голубых является Ролан Гусев, соглашение с которым рассчитано до конца текущего сезона.

В финале Пути РПЛ Кубка России столичному клубу предстоит сыграть с "Краснодаром", действующим обладателем трофея является ЦСКА. Первая встреча бело-голубых с южанами состоится в среду, 8 апреля, в 18:15 по московскому времени - матч пройдет на домашнем стадионе "Динамо".

