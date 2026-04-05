В руководстве "Динамо" объяснили, почему Глебов не попадает в стартовый состав

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров объяснил, почему Данил Глебов и Максим Осипенко не сыграли в матче 23 тура РПЛ с "Оренбургом" (3:3).
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, Осипенко восстанавливается после травмы, а Глебов проигрывает конкуренцию.

- Осипенко не работал в общей группе перед матчем, он занимался в зале. Максим получил повреждение в ответной кубковой встрече со "Спартаком".
А Глебов пропустил практически все зимние сборы из-за сложной травмы. И он просто не выигрывает конкуренцию в данный момент, у нас в этой позиции много игроков, - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с "Оренбургом" - 3:3.

Напомним, что Данил Глебов перешел в стан бело-голубых из "Ростова" в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2030 года.

Максим Осипенко выступает за клуб с лета прошлого года, он провел за бело-голубых 23 матча и отметился тремя забитыми мячами. Контракт защитника с "Динамо" рассчитан до конца июня 2028 года.

