Гендир махачкалинского "Динамо" считает, что команда упустила победу в матче с "Балтикой"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о ничьей в матче 23 тура РПЛ с "Балтикой" (2:2).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, махачкалинцы упустили победу и были лучше в матче с "Балтикой".

- Скорее, упустили сегодня победу. Расстроены. Мне кажется, мы были лучше в этой игре.

По крайней мере, были моменты для взятия ворот более логичные. Но это футбол, двигаемся дальше, - приводит слова Газизова "Матч ТВ".

Сегодня, 5 апреля, махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметился Гамид Агаларов (дубль), в составе гостей - Брайан Хиль и Сергей Варатынов.

По итогам 23 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками, калининградцы занимают четвертое место с 43 баллами в своем активе.

