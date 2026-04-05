Гендир махачкалинского "Динамо" считает, что команда упустила победу в матче с "Балтикой"

- Скорее, упустили сегодня победу. Расстроены. Мне кажется, мы были лучше в этой игре.
По крайней мере, были моменты для взятия ворот более логичные. Но это футбол, двигаемся дальше, - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
Сегодня, 5 апреля, махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметился Гамид Агаларов (дубль), в составе гостей - Брайан Хиль и Сергей Варатынов.
По итогам 23 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками, калининградцы занимают четвертое место с 43 баллами в своем активе.