Министр просвещения РФ оценил игру "Спартака" при Карседо

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов высказался об игре московского "Спартака" при Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кравцова, он не видит стиля Карседо в игре красно-белых.

- Честно сказать, пока не вижу стиля Карседо в игре "Спартака". Если уж откровенно говорить... Нужно еще наработать, - цитирует Кравцова "СЭ".

Напомним, что Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". По итогам 22 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38 набранными очками в своем активе.

Столичный клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

