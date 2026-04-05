Министр просвещения РФ оценил игру "Спартака" при Карседо

- Честно сказать, пока не вижу стиля Карседо в игре "Спартака". Если уж откровенно говорить... Нужно еще наработать, - цитирует Кравцова "СЭ".
Напомним, что Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". По итогам 22 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38 набранными очками в своем активе.
Столичный клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.