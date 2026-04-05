"Доволен командой". Руководитель "Локомотива" - после поражения от "Спартака"

- Я доволен командой сегодня. "Локомотив" в чемпионской гонке? Конечно, - приводит слова Нагорных "Матч ТВ".
Сегодня, 5 апреля, московский "Локомотив" на выезде уступил столичному "Спартаку" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес.
По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке с 44 баллами в своем активе.