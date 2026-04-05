Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

"Доволен командой". Руководитель "Локомотива" - после поражения от "Спартака"

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных ответил на вопрос, остался ли он доволен командой по итогам матча 23 тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Нагорных, он остался доволен командой.

- Я доволен командой сегодня. "Локомотив" в чемпионской гонке? Конечно, - приводит слова Нагорных "Матч ТВ".

Сегодня, 5 апреля, московский "Локомотив" на выезде уступил столичному "Спартаку" в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес.

По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке с 44 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится