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Товарищеский матч сборной России с Ираном может пройти 9 октября в "Лужниках"

Стали известны подробности о возможном проведении товарищеского матча сборной России с Ираном.
Фото: РФС
"Россия и Иран близки к договоренности о товарищеской игре осенью этого года. Согласовываются точное место и дата матча. Стороны ведут общение и склоняются к проведению игры 9 октября на стадионе "Лужники", - сообщает источник Sport24.

В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести ответную встречу с Белоруссией, а также сыграть с Нигерией и Сенегалом. На данный момент Россия располагается на 34-м месте в рейтинге сборных ФИФА, Иран занимает 18-ую строчку в этом рейтинге.

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