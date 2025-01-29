"Россия и Иран близки к договоренности о товарищеской игре осенью этого года. Согласовываются точное место и дата матча. Стороны ведут общение и склоняются к проведению игры 9 октября на стадионе "Лужники", - сообщает источник Sport24.
В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести ответную встречу с Белоруссией, а также сыграть с Нигерией и Сенегалом. На данный момент Россия располагается на 34-м месте в рейтинге сборных ФИФА, Иран занимает 18-ую строчку в этом рейтинге.
Товарищеский матч сборной России с Ираном может пройти 9 октября в "Лужниках"
Стали известны подробности о возможном проведении товарищеского матча сборной России с Ираном.
Фото: РФС