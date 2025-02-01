"Я не знаю, почему "Химки" объявили об уходе Гогуа. Седрик еще не расторг контракт с клубом. Для меня это немного странно. Вообще с подмосковным клубом пока ничего непонятно, потому что еще неизвестно, снимут ли трансферный бан. Но Седрик Гогуа после "Химок" может перейти и в другой клуб РПЛ", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Сегодня, 1-го февраля, подмосковные "Химки" объявили о расторжении контракта с защитником Седриком Гогуа по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне ивуариец провел во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 200 тысяч евро. Ранее Гогуа выступал за "Шинник", московский ЦСКА, волгоградский "Ротор" и "Тамбов".
После 18-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.
Селюк: не знаю, почему "Химки" объявили об уходе Гогуа. Седрик еще не расторг контракт с клубом
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Химок" Седрика Гогуа высказался об уходе своего клиента из подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"