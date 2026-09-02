Об этом сообщает пресс-служба бразильцев.
25-летний футболист "Фламенго" не прошёл медицинское обследование из-за состояния колена, после чего бело-голубые отказались от сделки. Ранее сообщалось, что "Динамо" согласовало приобретение эквадорца за 12 миллионов евро. Плата уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра и завершения перехода, однако теперь вернётся в расположение бразильского клуба.
За "Фламенго" Плата провёл 99 встреч во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал 14 результативных передач.
"Динамо" отказалось подписывать эквадорского форварда - названа причина
Гонсало Плата не станет игроком московского "Динамо", несмотря на предварительную договорённость клубов о трансфере.
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