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"Динамо" отказалось подписывать эквадорского форварда - названа причина

Гонсало Плата не станет игроком московского "Динамо", несмотря на предварительную договорённость клубов о трансфере.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает пресс-служба бразильцев.

25-летний футболист "Фламенго" не прошёл медицинское обследование из-за состояния колена, после чего бело-голубые отказались от сделки. Ранее сообщалось, что "Динамо" согласовало приобретение эквадорца за 12 миллионов евро. Плата уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра и завершения перехода, однако теперь вернётся в расположение бразильского клуба.

За "Фламенго" Плата провёл 99 встреч во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал 14 результативных передач.

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