"Увидим в марте, пойдут ли сборы на пользу. Но в конце первой части было сложно — уже накопились перелёты, много игроков в сборных, в Латинской Америке. Перерыв был нужен точно", - цитирует Мусаева "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 10-е место в таблице с 18-ю набранными очками в своем активе.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.м
Мусаев: увидим в марте, пойдут ли сборы на пользу
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о зимних сборах команды.
Фото: ФК "Краснодар"