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Английская премьер-лига

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Ноттингем Форест
7 - 0 7 0
БрайтонЗавершен
Ньюкасл
1 - 1 1 1
Фулхэм2 тайм
Борнмут
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм
Эвертон
3 - 0 3 0
Лестер2 тайм
Ипсвич
1 - 1 1 1
Саутгемптон2 тайм
Вулверхэмптон
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Хетафе
0 - 0 0 0
СевильяЗавершен
Вильярреал
2 - 0 2 0
Вальядолид2 тайм
Атлетико
20:30
МальоркаНе начат
Эспаньол
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ВенецияЗавершен
Аталанта
20:00
ТориноНе начат
Болонья
22:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Штутгарт
1 - 2 1 2
Боруссия МЗавершен
Бавария
4 - 3 4 3
ХольштайнЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Унион
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

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Брест
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Монако
21:00
ОсерНе начат
Лилль
23:05
Сент-ЭтьенНе начат

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Мусаев: увидим в марте, пойдут ли сборы на пользу

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о зимних сборах команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Увидим в марте, пойдут ли сборы на пользу. Но в конце первой части было сложно — уже накопились перелёты, много игроков в сборных, в Латинской Америке. Перерыв был нужен точно", - цитирует Мусаева "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 10-е место в таблице с 18-ю набранными очками в своем активе.

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.м

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