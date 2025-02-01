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В "Химках" раскрыли подробности ухода из клуба Глушакова и Гогуа

В пресс-службе подмосковных "Химок" дали комментарий по поводу ухода из команды полузащитника Дениса Глушакова и защитника Седрика Гогуа.
Фото: ФК "Химки"
"Контракты с Гогуа и Глушаковым были расторгнуты в одностороннем порядке. Клуб воспользовался соответствующей опцией в трудовых соглашениях футболистов. Оба игрока были уведомлены об этом в соответствии с правилами расторжения договоров", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ".

1 февраля подмосковные "Химки" объявили об уходе из команды 38-летнего полузащитника Дениса Глушакова и 30-летнего защитника Седрика Гогуа. Оба футболиста пополнили состав команды из Подмосковья летом 2024 года.

В текущем сезоне Глушаков в составе "Химок" принял участие в 8 официальных матчах, в которых не сделал ни одного результативного действия. Ивуарийский футболист Гогуа, в свою очередь, 4 раза появлялся на поле в официальных матчах, в которых получил одну прямую красную карточку.

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