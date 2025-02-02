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Помазун: интерес "Спартака" стал большой честью для меня. Надеюсь, не подведу великий клуб

Новичок московского "Спартака", вратарь Илья Помазун рассказал о переговорах с красно-белыми перед подписанием контракта.
Фото: ФК "Спартак"
"Переговоры длились на протяжении трех недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что "Спартак" мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб", - приводит слова Помазуна официальный сайт ФК "Спартак".

2 февраля московский "Спартак" объявил о заключении контракта с 28-летним вратарём Ильёй Помазуном. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. По информации СМИ, сумма компенсации за переход голкипера составила в районе 1,1-1,5 млн евро.

Илья Помазун является воспитанником московского ЦСКА. С июля 2021 г. до июня 2024 г. футболист был арендован екатеринбургским "Уралом".

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