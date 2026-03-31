Семак рассказал, оштрафовали ли Соболева за празднование в маске

"Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели.Да он и сам все прекрасно понимает. Футбол - это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков", - сказал Семак "РИА Новости".
14 марта состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0.
На 45-й минуте встречи нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев забил гол, реализовав пенальти. Во время празднования футболист надел маску для плавания.