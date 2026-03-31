Руденко - о раздевалке "Локомотива": для меня у нас все в команде лидеры

- Мы с ребятами очень хорошо общаемся, друг друга поддерживаем. И не просто так играем в футбол, а действительно хотим что-то выиграть.
Есть мнение, что Михаилу Галактионову нужна послушная раздевалка без лидеров? А у нас их нет, что ли? Для меня у нас все в команде лидеры, - цитирует игрока "СЭ".
В текущем сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. "Локомотив" занимает третье место в чемпионате России, набрав 44 очка.
В следующем туре команда сыграет на выезде против "Спартака" - встреча состоится 5 апреля.