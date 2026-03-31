Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ИталияНе начат
Чехия
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
ТурцияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
МалиНе начат

Дешам понизил статус вратаря "ПСЖ" - L'Equipe

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье может столкнуться с серьёзным снижением статуса в сборной Франции перед чемпионатом мира.
Фото: Getty Images
По информации L'Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам определил голкипера как третьего номера. В штабе считают, что игроку не хватает уверенности, а его выступления стали менее стабильными по сравнению с началом сезона.

Ожидается, что на ЧМ-2026 основная борьба за место в воротах развернётся между Миком Меньяном и Брисом Самба, что серьёзно осложняет перспективы Шевалье.

Кроме того, Шевалье потерял место и в клубе - с января основным голкипером "ПСЖ" является Матвей Сафонов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится