Дешам понизил статус вратаря "ПСЖ" - L'Equipe

Вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье может столкнуться с серьёзным снижением статуса в сборной Франции перед чемпионатом мира.

По информации L'Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам определил голкипера как третьего номера. В штабе считают, что игроку не хватает уверенности, а его выступления стали менее стабильными по сравнению с началом сезона.



Ожидается, что на ЧМ-2026 основная борьба за место в воротах развернётся между Миком Меньяном и Брисом Самба, что серьёзно осложняет перспективы Шевалье.



Кроме того, Шевалье потерял место и в клубе - с января основным голкипером "ПСЖ" является Матвей Сафонов.