Инфантино - об участии Ирана на ЧМ-2026: сделаем всё возможное для комфортных условий

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг сборной Ирана перед ЧМ-2026.
Сборная Ирана
Глава организации подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, ФИФА намерена обеспечить команде нормальные условия для участия в турнире.

- Мы прекрасно осознаём, в какой ситуации находится иранская сборная. Тем не менее сделаем всё возможное, чтобы их матчи на чемпионате мира прошли в максимально комфортных условиях, - передаёт слова главы организации El Financiero.

Турнир 2026 года примут США, Канада и Мексика - он пройдёт с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборной Ирана предстоят три матча, где её соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия.

Ранее в прессе была информация, что из-за обострённых отношений с США сборная Ирана может бойкотировать Мундиаль.

