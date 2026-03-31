Инфантино - об участии Ирана на ЧМ-2026: сделаем всё возможное для комфортных условий

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг сборной Ирана перед ЧМ-2026.

- Мы прекрасно осознаём, в какой ситуации находится иранская сборная. Тем не менее сделаем всё возможное, чтобы их матчи на чемпионате мира прошли в максимально комфортных условиях, - передаёт слова главы организации El Financiero.

Глава организации подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, ФИФА намерена обеспечить команде нормальные условия для участия в турнире.Турнир 2026 года примут США, Канада и Мексика - он пройдёт с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборной Ирана предстоят три матча, где её соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия.Ранее в прессе была информация, что из-за обострённых отношений с США сборная Ирана может бойкотировать Мундиаль.