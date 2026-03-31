"Рубин" и "Нефтехимик" ведут переговоры о слиянии клубов

"ФК "Рубин" и ФК "Нефтехимик" ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества.Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики", - сказала пресс-служба Sport24.
На данный момент казанский "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 22 матчах. "Нефтехимик" из Нижнекамска располагается на восьмой строчке в Первой лиге с 35 баллами в своем активе.