Слуцкий раскритиковал уровень иностранных тренеров в РПЛ

Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался об уровне зарубежных специалистов, работающих в чемпионате России.

Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"

- Раньше к нам приезжали тренеры уровня Унаи Эмери, Андре Виллаш-Боаша, Лучано Спаллетти - гарантированно мировые топы. Сегодня к нам едут из Швейцарии, из Греции, с Кипра. Они априори не могут быть сильнее лучших русских тренеров, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат".