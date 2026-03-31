Слуцкий раскритиковал уровень иностранных тренеров в РПЛ

Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался об уровне зарубежных специалистов, работающих в чемпионате России.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"
Специалист отметил, что ранее в РПЛ приезжали тренеры топ-уровня, тогда как сейчас уровень иностранных наставников, по его мнению, заметно снизился.

- Раньше к нам приезжали тренеры уровня Унаи Эмери, Андре Виллаш-Боаша, Лучано Спаллетти - гарантированно мировые топы. Сегодня к нам едут из Швейцарии, из Греции, с Кипра. Они априори не могут быть сильнее лучших русских тренеров, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат".

На данный момент лидером чемпионата является "Краснодар" Мурада Мусаева, набравший 49 очков после 22 туров. Вторым идёт "Зенит" Сергея Семака, третью строчку занимает "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова, а четвёртой располагается "Балтика" Андрея Талалаева.

Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" Мусаева стал чемпионом, а до этого "Зенит" Семака шесть раз подряд выигрывал золотые медали.

