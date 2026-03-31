Слуцкий раскритиковал уровень иностранных тренеров в РПЛ

- Раньше к нам приезжали тренеры уровня Унаи Эмери, Андре Виллаш-Боаша, Лучано Спаллетти - гарантированно мировые топы. Сегодня к нам едут из Швейцарии, из Греции, с Кипра. Они априори не могут быть сильнее лучших русских тренеров, - сказал Слуцкий на ютуб-канале "Это футбол, брат".
На данный момент лидером чемпионата является "Краснодар" Мурада Мусаева, набравший 49 очков после 22 туров. Вторым идёт "Зенит" Сергея Семака, третью строчку занимает "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова, а четвёртой располагается "Балтика" Андрея Талалаева.
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" Мусаева стал чемпионом, а до этого "Зенит" Семака шесть раз подряд выигрывал золотые медали.