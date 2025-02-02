«Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака». Моя главная мотивация — вернуться в Россию. Вел ли я переговоры со «Спартаком» о возвращении? Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я», — цитирует Промеса «Матч ТВ».
Напомним, что Квинси Промес играл за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе команды он стал чемпионом Российской Премьер-лиги в 2017 году и обладателем Кубка России в 2022 году.
Сейчас Квинси защищает цвета «Дубай Юнайтед», выступающего во второй по силе лиге ОАЭ. В недавнем матче он забил гол и, празднуя, продемонстрировал спартаковский ромб, сложив пальцы в характерный жест.
Промес — о своем возможном возвращении в "Спартак": мы общаемся, моя главная мотивация — вернуться в Россию
Квинси Промес, футболист «Юнайтед» из Дубая рассказал, что его главной мотивацией на данный момент является возвращение в Россию.
Фото: ФК "Спартак"