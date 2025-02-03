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Sport5: "Спартак" выиграл борьбу за Гарсию у "Фейеноорда" и "Ланса"

Нападающий АЕК Леви Гарсия отказался выходить на поле в матче с ПАОКом из-за переговоров о своём переходе в «Спартак».
Фото: IMAGO
Перед игрой форвард уведомил тренерский штаб, что не готов участвовать в матче, после чего был исключён из заявки.

За последние часы только два клуба отправили официальные предложения в АЕК — «Фейеноорд», который искал замену Сантьяго Хименесу, и «Спартак». Однако греческий клуб отклонил вариант с голландцами. Ранее интерес проявлял «Ланс», но французы не смогли договориться с агентами игрока по комиссии.

В итоге «Спартак» сумел согласовать сделку со всеми сторонами: АЕК получит 15 миллионов евро, а израильский «Бейтар», которому принадлежала часть прав на игрока, — около €3,7 млн. Причём греки самостоятельно выкупят недостающую часть у «Бейтара», поскольку израильский клуб опасался банковских переводов из России.

Агенты Гарсии рассчитывали на интерес клубов из АПЛ в последние дни трансферного окна, но ни один из них не сделал предложения.

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