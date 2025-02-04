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Милан Родич: сказал Дркушичу, что "Зенит" — это российский "Реал Мадрид"

Ныне выступающий за "Црвену Звезду" экс-защитник Милан Родич высказался о возвращении игрока сборной Словении Вани Дркушича из аренды в сербской команде в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Я уверен, что в "Зените" он будет играть постоянно. Даже на уровне Лиги чемпионов Дркушич силён. Он спрашивал меня про клуб. Я был там давно, поэтому не мог рассказать про нынешнюю команду. Но сказал, что "Зенит" — это российский "Реал Мадрид" (смеётся). Действительно, это самая сильная команда в России, в последние годы они много выигрывали. Поэтому такое сравнение уместно", - приводит слова Родича "Чемпионат".

3 февраля пресс-служба петербургского "Зенита" объявила о прибытии словенского защитника Вани Дркушича в расположение команды Сергея Семака на зимние учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

Футболист был выкуплен "Зенитом" у "Сочи" в августе 2024 года за 4 миллиона евро и сразу же отправлен в аренду в белградскую "Црвену Звезду". Действующее соглашение 25-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2028/29.

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