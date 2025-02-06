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Агент Батракова отреагировал на слова Пономарева: пожилой человек выжил из ума, что тут комментировать?

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, ответил экс-защитнику сборной СССР Владимиру Пономареву.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Слушайте, пожилой человек выжил из ума, что тут комментировать? Это даже оценкой нельзя назвать. Наверное, у него плохое настроение было и какое-то неприятие к агентам есть. Поэтому решил так высказаться. Высказался и высказался, ни горячо ни холодно", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, комментируя переговоры между "Локомотивом" и Алексеем Батраковым о продлении контракта, заявил, что мозги у футболистов появляются к 23-24 годам. Также Пономарев предположил, что агент хочет "на халяву срубить капусту" и прекратит сотрудничество с Батраковым в случае серьезной травмы.

Действующий контракт Алексея Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года. По итогам первой части РПЛ Батраков является лучшим бомбардиром "железнодорожников", на его счету 10+6 в 17 матчах по системе "гол+пас".

Пономарёв - о Батракове: мозгов пока нет, они есть у агента, который хочет на халяву срубить капусту

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