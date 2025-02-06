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В "Оренбурге" высказались о ситуации с Хорди Томпсоном

В пресс-службе "Оренбурга" рассказали, когда Хорди Томпсон присоединится к команде.
Фото: ФК "Оренбург"
"Клуб на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера. Скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции", - цитирует представителя пресс-службы "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что нападающий "Оренбурга" Хорди Томпсон не может вернуться в Россию после заявления от его девушки.

В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего нападающего в 700 тысяч евро, контракт чилийца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 8-ю набранными очками.

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