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"Зенит" получил первый платеж за переход Изидора в "Сандерленд"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о получении петербургским клубом денег за переход в английский "Сандерленд" нападающего Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"
"Получил ли "Зенит" деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен", - приводит слова Медведева ТАСС.

1 февраля петербургский "Зенит" объявил о полноценном переходе французского нападающего Вильсона Изидора в английский "Сандерленд". Перед началом текущего сезона 24-летний форвард был отдан англичанам в аренду, где за 27 матчей забил 10 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 млн евро.

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