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Источник: Неделчару покинул "Палермо" и отправился в Россию для подписания контракта с "Акроном"

Румынский защитник Ионуц Неделчару близок к переходу в тольяттинский «Акрон».
Фото: ФК "Уфа"
Как сообщает Giornale di Sicilia, румынский защитник Ионуц Неделчару уже покинул Сицилию и направился в Россию. Ожидается, что он подпишет соглашение с «Акроном», о чём ранее сообщал инсайдер Иван Карпов.

Напомним, что Неделчару уже выступал в Российской Премьер-Kиге, играя за футбольный клуб «Уфа» с 2018 по 2020 год.

С июля 2022 года 28-летний защитник защищает цвета итальянского клуба «Палермо». В текущем сезоне он провёл уже 9 матчей в итальянской Серии Б. Его контракт с «Палермо» рассчитан до конца сезона.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость румынского футболиста составляет 750 тысяч евро.

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