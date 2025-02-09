"Правда ли, что Алеррандро успешно прошел медосмотр и подпишет контракт на 4 года с самовыкупом за 5 миллионов? Да", - цитирует агента "СЭ".
С января 2020 года Аллерандро представляет "РБ Брагантино". За время выступлений в составе этой команды он забил 26 голов и отдал 11 результативных пасов в 123 матчах. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 25-летнего бразильского футболиста в 4 миллиона евро.
Агент подтвердил, что Алеррандро прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА
Агент Карлос Майнберг, представляющий интересы форварда "РБ Брагантино" Алеррандро, рассказал, что игрок успешно завершил медосмотр для перехода в московский ЦСКА.
Фото: Global Look Press