Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Мидтьюлланд
20:45
Реал СосьедадНе начат
Юнион
20:45
АяксНе начат
Ференцварош
20:45
Виктория ПНе начат
Фенербахче
20:45
АндерлехтНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ГалатасарайНе начат
ПАОК
23:00
ФКСБНе начат
Твенте
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Порту
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

ТСЦ Бачка-Топола
20:45
ЯгеллонияНе начат
Викингур
20:45
ПанатинаикосНе начат
Мольде
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Целе
20:45
АПОЭЛНе начат
Борац
23:00
ОлимпияНе начат
Омония
23:00
ПафосНе начат
Копенгаген
23:00
ХайденхаймНе начат
Гент
23:00
БетисНе начат

Журналист De Telegraaf: если Угальде станет чемпионом России, то европейские клубы сделают предложение по нему

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о потенциале нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, в "Спартаке" Угальде раскрыл свой потенциал. В Голландии он был просто талантливым игроком, но в России он приносит пользу своей команде и показывает замечательную результативность. Думаю, если Угальде станет чемпионом России, то европейские клубы обязательно сделают предложение по нему. Это сыграет большую роль в его будущем", - цитирует Каптейнса "РБ Спорт".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится