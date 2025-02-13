"Конечно, в "Спартаке" Угальде раскрыл свой потенциал. В Голландии он был просто талантливым игроком, но в России он приносит пользу своей команде и показывает замечательную результативность. Думаю, если Угальде станет чемпионом России, то европейские клубы обязательно сделают предложение по нему. Это сыграет большую роль в его будущем", - цитирует Каптейнса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".
Журналист De Telegraaf: если Угальде станет чемпионом России, то европейские клубы сделают предложение по нему
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о потенциале нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"