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Дуглас Сантос: я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о получении паспорта гражданина Российской Федерации.
Фото: ФК "Зенит"
"Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно. Получение российского паспорта было важным событием для меня, я счастлив. Да, я чувствую себя россиянином, как и бразильцем, 50 на 50", - цитирует Сантоса ТАСС.

В октябре 2024 года бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт гражданина Российской Федерации. Сантос выступает за петербургский клуб с 2019 года, всего на счету игрока 204 матча в составе "Зенита", 7 забитых мячей и 33 результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. Дуглас Сантос дебютировал в составе сборной Бразилии в мае 2016 года и провел за национальную команду 1 матч.

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