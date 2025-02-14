Стало известно, какую сумму "Локомотив" в 2024 году получил от "РЖД"

Выручка "железнодорожников" в 2024 году составила 6,7 млрд рублей. Большая часть из этой суммы (а именно - 5,54 млрд рублей) была получена в виде доходов от рекламы и средств от спонсоров.
Средства ОАО "РЖД" (4,65 млрд рублей) обеспечили 84% дохода клуба от рекламы и спонсоров. При этом в 2023 году компания заплатила "Локомотиву" 5,85 млрд рублей.
Остальные источники доходов москвичей в 2024 году:
- продажа прав на трансляции - 767,2 млн рублей;
- продажа билетов и абонементов - 235,3 млн рублей (рост за год почти на 20%);
- продажа сувенирной продукции - 116 млн рублей (рост за год в 2,3 раза).
Источник: "РБ Спорт"