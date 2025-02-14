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Стало известно, какую сумму "Локомотив" в 2024 году получил от "РЖД"

По информации СМИ, московский "Локомотив" в результате действия спонсорского соглашения с ОАО "РЖД" в 2024 году получил 4,65 млрд рублей.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом свидетельствует финансовая отчётность футбольного клуба.

Выручка "железнодорожников" в 2024 году составила 6,7 млрд рублей. Большая часть из этой суммы (а именно - 5,54 млрд рублей) была получена в виде доходов от рекламы и средств от спонсоров.

Средства ОАО "РЖД" (4,65 млрд рублей) обеспечили 84% дохода клуба от рекламы и спонсоров. При этом в 2023 году компания заплатила "Локомотиву" 5,85 млрд рублей.

Остальные источники доходов москвичей в 2024 году:
  • продажа прав на трансляции - 767,2 млн рублей;
  • продажа билетов и абонементов - 235,3 млн рублей (рост за год почти на 20%);
  • продажа сувенирной продукции - 116 млн рублей (рост за год в 2,3 раза).

Источник: "РБ Спорт"

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