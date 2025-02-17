"Фламенго" сообщает, что он получил документ от московского ЦСКА, в котором информируется о прекращении переговоров спортсменом Лорраном, после того как он не смог договориться со своими представителями", - цитирует Бото "СЭ".
Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника "Фламенго" Лоррана в ЦСКА сорвался, так как агенты игрока в последний момент изменили условия сделки. Игрок уже находился в аэропорту для вылета в расположение "армейцев", однако ЦСКА не пошел на изменения в условиях трансфера.
В 2024 году Лорран провел за "Фламенго" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2029 года.
Спортдир "Фламенго": клуб получил документ от ЦСКА, в котором информируется о прекращении переговоров с Лорраном
Спортивный директор "Фламенго" Жозе Бото подтвердил срыв перехода Лоррана в ЦСКА.
Фото: ФК "Фламенго"