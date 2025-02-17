Жемалетдинов: раньше в "Зените" были настоящие звезды. Сейчас не так. Падают от любого касания

- Раньше с "Зенитом", особенно в гостях, шансов не было. У них были звезды, настоящие звезды. Сейчас не так. В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я еще сказал, что они падают от любого касания. Последнее время "Зенит" так и играет. Раньше в Халка сыграешь — сам улетишь.
"Зенит", становившийся чемпионом России в шести последних сезонах кряду, завершил первую часть нынешнего сезона на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Петербургская команда набрала одинаковое количество с лидирующим "Краснодаром", но уступает "быкам" по дополнительным показателям. Отрыв от "Спартака", занимающего третью позицию, составляет два очка.
"Зенит" возобновит сезон домашним поединком в рамках 19-го тура РПЛ с московским ЦСКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 16:30 по местному времени.
Источник: "Чемпионат"