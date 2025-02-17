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Жемалетдинов: раньше в "Зените" были настоящие звезды. Сейчас не так. Падают от любого касания

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов сравнил прошлый "Зенит" с нынешним.
Фото: ФК "Зенит"
- Раньше с "Зенитом", особенно в гостях, шансов не было. У них были звезды, настоящие звезды. Сейчас не так. В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я еще сказал, что они падают от любого касания. Последнее время "Зенит" так и играет. Раньше в Халка сыграешь — сам улетишь.

"Зенит", становившийся чемпионом России в шести последних сезонах кряду, завершил первую часть нынешнего сезона на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Петербургская команда набрала одинаковое количество с лидирующим "Краснодаром", но уступает "быкам" по дополнительным показателям. Отрыв от "Спартака", занимающего третью позицию, составляет два очка.

"Зенит" возобновит сезон домашним поединком в рамках 19-го тура РПЛ с московским ЦСКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 16:30 по местному времени.

Источник: "Чемпионат"

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