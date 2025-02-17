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"Чемпионат": Карпин уйдёт из "Ростова" летом. Клуб не смог найти ему замену зимой

По информации СМИ, главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин покинет свой пост по по завершении сезона-2024/25.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что 56-летний специалист мог покинуть команду уже этой зимой, но ростовчане не сумели найти замену, в связи с чем тренр отложил свой уход до лета.

Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года, временно оставив пост с августа 2021 года до марта 2022 года. В текущем сезоне "Ростов" под его руководством в 18 матчах набрал 26 очков, которые позволяют команде занимать седьмое место в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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