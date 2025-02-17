Сообщается, что хавбек был готов рассматривать вариант с переездом в Россию, а сумма компенсации за его переход могла составить 11-12 млн евро. Однако руководство и спортивный блок "Спартака" сделали выбор в пользу других кандидатов для усиления центральной линии, поэтому этот трансфер не состоялся.
Центральный полузащитник Хуан Игнасио Нардони является игроком "Расинга" с января 2023 года. Его действующее соглашение с аргентинским клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
В сезоне-2025 хавбек принял участие в 5 официальных матчах, в которых он результативные действия не совершил и получил 1 жёлтую карточку. В сезоне-2024 Нардони сыграл в 36 матчах, в которых забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 7 желтых карточек.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" отказался от трансфера хавбека олимпийской сборной Аргентины Нардони
По информации СМИ, этой зимой московский "Спартак" получил от посредников предложение о приобретении полузащитника аргентинского "Расинга" Хуана Игнасио Нардони.
Фото: FotoBaires