Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
1 - 0 1 0
Райо ВальеканоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
2 - 0 2 0
ВенецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 1 0 1
АктобеЗавершен

Пятибратов: переход Ломовицкого - это прекрасный трансфер, здесь "Факел" очень здорово сработал

Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал переход полузащитника "Рубина" Александра Ломовицкого в воронежский клуб на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК "Факел"
"Это прекрасный трансфер, здесь клуб очень здорово сработал, мы получили в своем распоряжение очень квалифицированного игрока. Знаете, большим игрокам не нужно много времени на адаптацию. Саша принимает правильные решения, а исполнительское мастерство у него на высочайшем уровне", - приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".

27 января воронежский "Факел" объявил о подписании соглашения с казанским "Рубином" об аренде до конца текущего сезона полузащитника Александра Ломовицкого. В первой части сезона игрок принял участие в 3 официальных матчах, в которых не совершил результативных действий. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится