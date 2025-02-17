"Это прекрасный трансфер, здесь клуб очень здорово сработал, мы получили в своем распоряжение очень квалифицированного игрока. Знаете, большим игрокам не нужно много времени на адаптацию. Саша принимает правильные решения, а исполнительское мастерство у него на высочайшем уровне", - приводит слова Пятибратова "Матч ТВ".
27 января воронежский "Факел" объявил о подписании соглашения с казанским "Рубином" об аренде до конца текущего сезона полузащитника Александра Ломовицкого. В первой части сезона игрок принял участие в 3 официальных матчах, в которых не совершил результативных действий. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро.
Пятибратов: переход Ломовицкого - это прекрасный трансфер, здесь "Факел" очень здорово сработал
Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал переход полузащитника "Рубина" Александра Ломовицкого в воронежский клуб на правах аренды до конца сезона.
Фото: ФК "Факел"