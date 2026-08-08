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Шварц рассказал о состоянии двоих травмированных футболистов "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шварца, Лунев не сыграет в ближайшем матче, а Зайнутдинову требуется еще время для восстановления.

- Определенно, Андрей [Лунев] не сможет принять участие в матче в воскресенье.

Мы проверим его через неделю-две. Как проходит восстановление Зайнутдинова? Ему нужно дать время, учитывая историю травмы, - приводит слова Шварца "Матч ТВ".

В воскресенье, 9 августа, московское "Динамо" сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо", стартовый свисток запланирован на 14:30 по столичному времени. После двух сыгранных туров бело-голубые имеют в своем активе одно набранное очко, а команда Вадима Евсеева смогла набрать шесть баллов, одержав две победы на старте сезона.

В текущем сезоне Андрей Лунев вышел на поле в одном матче и смог сохранить свои ворота "сухими". Бахтиер Зайнутдинов восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом сезоне.

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