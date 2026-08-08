Шварц рассказал о состоянии двоих травмированных футболистов "Динамо"

- Определенно, Андрей [Лунев] не сможет принять участие в матче в воскресенье.
Мы проверим его через неделю-две. Как проходит восстановление Зайнутдинова? Ему нужно дать время, учитывая историю травмы, - приводит слова Шварца "Матч ТВ".
В воскресенье, 9 августа, московское "Динамо" сыграет на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо", стартовый свисток запланирован на 14:30 по столичному времени. После двух сыгранных туров бело-голубые имеют в своем активе одно набранное очко, а команда Вадима Евсеева смогла набрать шесть баллов, одержав две победы на старте сезона.
В текущем сезоне Андрей Лунев вышел на поле в одном матче и смог сохранить свои ворота "сухими". Бахтиер Зайнутдинов восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом сезоне.