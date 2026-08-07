Дождемся первой победы Шварца или Махачкала продлит идеальный старт? Битва «Спартака» и «Краснодара»: превью 3 тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Балтика»
На старте сезоне команда Сергея Булатова еще не проигрывала, сыграв в Москве вничью сначала с «Динамо» (0:0), а потом и с ЦСКА (1:1). Самарцы могли даже вырвать в концовке три очка у «армейцев», но не смогли реализовать выход 5 в 2. После матча Булатов пообещал своим игрокам, что они всю неделю будут отрабатывать именно выходы.
«Балтийцы» начали чемпионат с гостевого поражения, но на своей земле смогли переиграть столичное «Динамо» (2:1). Пока калининградцам не удается оставить ворота «сухими» - в двух турах они пропустили уже трижды.
«Локомотив» — «Акрон»
Москвичи пока не одержали ни одной победы в этом сезоне. В чемпионате «железнодорожники» сыграли дома вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграли на выезде махачкалинскому «Динамо» (1:2). В Кубке красно-зеленые уступили по пенальти ЦСКА (1:1, 4:5 – пен.). Также стоит упомянуть, что команда потеряла из-за травмы капитана и основного вратаря Антона Митрюшкина.
Дела у тольяттинцев хуже некуда. Под руководством нового главного тренера Срджана Благоевича они проиграли все три официальные встречи с общим счетом 1:11. И избежать очередного разгрома гости смогут только благодаря чуду или сопернику, который и сам находится в некотором кризисе.
ЦСКА — «Ростов»
Для «армейцев» эта игра станет уже третьей подряд на домашней арене в чемпионате. Из-за ремонта ростовского стадиона, пострадавшего от погодных катаклизмов, клубы поменялись кругами. Подопечные Дмитрия Игдисамова, несмотря на предсезонные прогнозы, пока не знают горечи поражения, одержав победу и сыграв вничью в первых двух турах с «Балтикой» (2:1) и «Крыльями Советов» (1:1) соответственно.
Ростовчане, напротив, проведут третий тур подряд на выезде. В первом туре южане упустили победу над «Оренбургом» (1:2), играя в большинстве, а во втором уверенно разобрались с новичком лиги столичной «Родиной» (4:2). В Кубке России команда Джонатана Альбы камня на камне не отставила от «Акрона» (4:0), показав атакующий футбол.
«Динамо» — «Динамо» Махачкала
К битве двух «Динамо» команды подходят в диаметральных настроениях. Второй заход Шварца пока выглядит провальным: ничья дома с «Крыльями» (0:0), поражение в гостях от «Балтики» (1:2) и лишь одно набранное очко.
Махачкалинцы же пока показывают стопроцентный результат, одержав в гостях волевую победу над «Факелом» (2:1) и обыграв дома «Локомотив» (2:1). Наверняка, команда Вадима Евсеева рассчитывает и Москву покинуть не с пустыми руками. Кто-то сильно удивится такому раскладу? Я – нет.
«Зенит» — «Родина»
Петербуржцы начали новую гонку в чемпионате максимально мощно, разгромив в гостях «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). В первом домашнем матче РПЛ сине-бело-голубым будет противостоять крайне неубедительная на старте «Родина», пропустившая в двух играх 7 голов.
Дебютант высшего дивизиона оказался не готов к новым реалиям. Подопечные испанца Хуана Диаса выглядят на данный момент слабейшими наряду с «Акроном». Два поражения в двух турах и выезд к чемпиону также не сулит набранных очков.
«Спартак» — «Краснодар»
Матч тура пройдет в этот раз на «Лукойл Арене». Обе команды выдали идеальный старт. Красно-белые разгромили «Родину» (3:0) и вырвали в концовке победу в Грозном над «Ахматом» (2:1). Также состав команды пополнил один из лучших нападающих чемпионата Мирлинд Даку, что точно добавит москвичам мощи в атаке.
Краснодарцы выиграли в гостях у «Рубина» (3:1) и разобрались на своем поле с «Факелом» (3:2), пусть и немного смазав концовку. «Быки» забивают своим соперникам по три мяча даже без ушедшего Сперцяна и травмированного Кордобы, который, к слову, вернулся на днях в расположение клуба.
В прошлом сезоне краснодарцы дважды обыгрывали «Спартак» в РПЛ, однако в Суперфинале Кубка уступили, отдав трофей сопернику. Реваншистские настроения будут в обоих лагерях, и в любом случае нас ждет матч, что называется, на три результата.
«Рубин» — «Оренбург»
Казанцы на старте сезона потерпели дома поражение от «Краснодара» (1:3), играя большую часть встречи вдесятером, и победили на выезде «Акрон» (2:1). Также на неделе команду покинул талисман и главный бомбардир команды Даку. Как с этой проблемой справится Франк Артига – главная интрига ближайших недель.
Оренбуржцы после героически вырванной в меньшинстве победы над «Ростовом» (2:1) крупно проиграли на своем поле «Зениту» (3:0). Можно ли в чем-то винить подопечных Ильдара Ахметзянова? Точно нет. Максим Глушенков – главный злодей для «Оренбурга». Нападающий настрелял с ними уже 13 мячей всего в четырех матчах и ничего ты с этим не поделаешь. «А можно как то отменить Глушенкова в матчах против нас?» - именно таким вопросом задавалась пресс-служба клуба во время матча.
В Казани не будет «Безумного Макса», как не будет и Даку. Есть все шансы на то, чтобы увезти домой какие-то очки.
«Факел» — «Ахмат»
Завершится тур в понедельник, 10 августа, в Воронеже.
Команда Василенко начала сезон после возращения в элиту не лучшим образом. Поражение дома от махачкалинцев (1:2), проигрыш в гостях вице-чемпиону России «Краснодару» (2:3) и как итог ноль очков.
Грозненцы также еще не побеждали в этом сезоне. Коллектив Станислава Черчесова вырвал ничью в Москве с «Локомотивом» (1:1) и уступил на своем поле «Спартаку» (1:2), пропустив после ошибки Шелии нелепый гол на последних минутах. Помимо прочего команда лишилась из-за дисквалификации атакующей единицы – Эгаша Касинтуры, который был удален в игре против красно-белых.
Кстати, интересная деталь: воронежцы не проигрывают грозненцам с 2023 года, на протяжении пяти поединков подряд.
Фото: РПЛ, ФК "Динамо" Мх