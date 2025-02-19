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Чемпионат: "Спартак" приблизился к трансферу Саласара

Московский «Спартак» продолжает переговоры с «Брагой» о возможном трансфере Родриго Саласара.
Фото: IMAGO
По информации «Чемпионата», стороны добились прогресса в обсуждении условий сделки, и «Спартак» стремится завершить трансфер до закрытия зимнего окна.

Ранее 25-летний полузащитник прошел медосмотр в Дубае для перехода в «Зенит», однако трансфер сорвался из-за разногласий по гарантиям оплаты. Изначально сумма сделки оценивалась в 15+5 млн.

Недавно в интернете появился шуточный ролик, в котором Саласар надевает шляпу, которая, как предполагается, распределяет людей по клубам. В течение этого распределения он говорит: «Только не в Спартак! Только не в Спартак».

В текущем сезоне Саласар провел 21 матч за «Брагу», забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Контракт уругвайца с португальским клубом действует до 30 июня 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

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