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Гасилин: интересно было бы увидеть Семака в роли тренера европейского клуба

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин выразил интерес к возможной карьере Сергея Семака в европейском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
«Какие российские тренеры могли бы тренировать в лучших лигах Европы? В «Зените» классно работает Сергей Богданович Семак. У «Зенита» случались просадки, но команда выигрывает титул шесть раз подряд. Очень хотел бы посмотреть на Семака в качестве тренера европейского клуба. Хотя еще несколько лет, думаю, он будет работать в Петербурге», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Сергей Семак начал свою карьеру в качестве главного тренера футбольного клуба «Зенит» в мае 2018 года. До этого он уже полтора года руководил командой «Уфа».

За время работы под руководством Семака «Зенит» одержал шесть побед в Российской Премьер-Лиге, дважды завоевал Кубок и пять раз — Суперкубок России. В мае 2024 года «Зенит» продлил соглашение с Семаком до конца сезона-2029/30.

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