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Источник: опорный полузащитник Саша Зделар покинул ЦСКА

По информации СМИ, 29-летний опорный полузащитник сборной Сербии Саша Зделар покинул московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее сообщалось, что и ЦСКА, и с Зделар, срок контракта которого с "армейцами" истекал 30 июня 2025 года, желали прекратить сотрудничество друг с другом.

Саша Зделар стал игроком ЦСКА в июле 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 21 официальном матче, в котором отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 5 предупреждений. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 4 млн евро.

Источник: Legalbet

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